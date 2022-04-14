Огнеборец предстал перед судом в Кузбассе после гибели подчиненного

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Суд в Кемеровской области вынес приговор работнику экстренной службы, которого обвиняли в нарушении требований охраны труда.

Командир противопожарной службы в декабре 2019 года руководил ликвидацией возгорания в одном из частных жилых домов в Кемеровской области. При этом он не оценил, в каком состоянии находятся перекрытия здания, и не принял мер к их укреплению или обрушению. Когда кузбассовец находился в доме вместе с подчиненным, перекрытие обвалилось прямо на мужчин. Командир получил тяжелые травмы, а 45-летний пожарный скончался на месте.


Правоохранители возбудили в отношении жителя региона уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ. Кузбассовец при этом предположил, что второй пожарный погиб из-за собственной неосторожности, однако эта версия была опровергнута, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.


Суд назначил 34-летнему мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

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