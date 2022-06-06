Оглохший кузбассовец отсудил у комбината почти более 420 000 рублей

Кузбассовец на протяжении 12 лет трудился на металлургическом комбинате машинистом электровоза. Из-за долгого воздействия производственных факторов у мужчины развилась глухота, а также начали сильно болеть руки. Привычный образ жизни гражданина оказался нарушен, и он подал на экс-работодателя в суд.

Иск кузбассовца удовлетворили. В качестве возмещения морального вреда металлургический комбинат должен был выплатить бывшему работнику 425 000 рублей, сообщают в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области.

Приставы обратили взыскание на деньги организации в банке и запретили регистрировать транспортные средства. После этого компенсация была взыскана в полном объеме.