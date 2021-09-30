Оглашение приговора по делу кемеровской "Зимней вишни" может затянуться на несколько дней

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Начавшееся в четверг, 30 сентября, чтение приговора по уголовному делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" может занять более одного дня.

Объем собранных в рамках уголовного дела материалов может повлиять на сроки оглашения приговора, которое, вероятно, продлится не один день.

– Поэтому ожидать, что приговор судья успеет зачитать за один-два дня, точно не стоит, – рассказал VSE42.Ru источник, знакомый с ситуацией.

При этом начало заседания по "Зимней вишне" в Кемерове задержалось на 40 минут из-за мер по обеспечению безопасности в суде.


Фигурантами уголовного дела являются представители компании-собственника Юлия Богданова, Георгий Соболев, представитель управляющей компании ТРЦ Надежда Судденок, сотрудники организации, отвечавшей противопожарную сигнализацию, Игорь Полозиненко и Александр Никитин, пожарные Сергей Генин и Андрей Бурсин, а также охранник Сергей Антюшин.

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