Офисное здание с куполом попало на продажу в Кемерове за 64,3 млн рублей

В Кемерове продают офисное здание через дорогу от закрытого ТЦ "Лапландия" на улице Терешковой, 18б, что стало известно из объявления на популярной интернет-площадке.

– Текущее использование – не эксплуатируется, – указал автор текста.

Кроме того, в публикации указано, что здание, общая площадь которого достигает 964, 5 квадратных метров, было построено в 2018 году. Стены объекта выполнены из кирпича, но внутренняя отделка не завершена.

Правда есть у строения и отличительная черта , что выделяет его от других соседних построек, — это стеклянная крыша в виде купола.

Собственник оценил помещение с необычным декором в 64 300 000 рублей.