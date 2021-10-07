Офисное здание с куполом попало на продажу в Кемерове за 64,3 млн рублей

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Офисное здание со стеклянной крышей в виде купола выставлено на продажу в кузбасской столице.

В Кемерове продают офисное здание через дорогу от закрытого ТЦ "Лапландия" на улице Терешковой, 18б, что стало известно из объявления на популярной интернет-площадке.

– Текущее использование – не эксплуатируется, – указал автор текста.

Кроме того, в публикации указано, что здание, общая площадь которого достигает 964, 5 квадратных метров, было построено в 2018 году. Стены объекта выполнены из кирпича, но внутренняя отделка не завершена.


Правда есть у строения и отличительная черта , что выделяет его от других соседних построек, это стеклянная крыша в виде купола.


Собственник оценил помещение с необычным декором в 64 300 000 рублей.

Фото: Avito

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