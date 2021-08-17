«Однушка» с зимним садом в Кемерове попала на продажу почти за 5 миллионов рублей

Площадь дорогостоящей «однушки» составляет порядка 57 квадратных метров, в которую входят кухня-студия (22,9 квадратных метра), спальня (12,7 квадратных метра), зимний сад (9 квадратных метров) и даже отдельная гардеробная.

Как отмечает автор объявления, квартира не требует ремонта, а сама она «очень теплая и уютная». При этом кемеровчанка готова оставить часть мебели покупателю. Из удобств, также присутствующих в квартире, отмечается наличие стеклопакетов и кондиционера.

Жилище же располагается в «элитном» доме, на входе жильцов и гостей встречает консьерж. Сам подъезд всегда находится в чистоте. Для автомобилистов присутствует и парковка как наземная, так и подземная.

Расстаться с жилищем хозяйка готова за 4 800 000 рублей.