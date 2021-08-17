«Однушка» с зимним садом в Кемерове попала на продажу почти за 5 миллионов рублей

0
Фото:  

Жительница областной столицы начала продажу однокомнатного жилья по цене в несколько миллионов рублей. Квартира расположена в Ленинском районе города.

Площадь дорогостоящей «однушки» составляет порядка 57 квадратных метров, в которую входят кухня-студия (22,9 квадратных метра), спальня (12,7 квадратных метра), зимний сад (9 квадратных метров) и даже отдельная гардеробная.


Как отмечает автор объявления, квартира не требует ремонта, а сама она «очень теплая и уютная». При этом кемеровчанка готова оставить часть мебели покупателю. Из удобств, также присутствующих в квартире, отмечается наличие стеклопакетов и кондиционера.


Жилище же располагается в «элитном» доме, на входе жильцов и гостей встречает консьерж. Сам подъезд всегда находится в чистоте. Для автомобилистов присутствует и парковка как наземная, так и подземная.


Расстаться с жилищем хозяйка готова за 4 800 000 рублей.

Фото: Avito

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28151

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined