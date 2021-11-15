Одноклассники избили ученика кемеровской школы

Информация о жестоком нападении шести несовершеннолетних на ученика кемеровской школы появилась в Сети. По словам рассказчицы, которая представилась мамой потерпевшего, избиение произошло на минувшей неделе, 9 ноября, на территории учебного учреждения.

Женщина указала, что хулиганы для нанесения побоев использовали не только кулаки, они также били жертву сменной обувью в пакетах и деревянной доской, якобы предмет один из малолетних агрессоров обнаружил в школьном дворе.

– Сына избили на территории школы №7 на игровой площадке до потери сознания, никто не вышел на помощь, хотя охрана была в школе и камеры (пункт. авт. прим. ред.),– поделилась подробностями родительница.

Она отметила, что ребенок после побоев потерял сознание. В администрации пообещали прокомментировать инцидент, но позже.