"Однажды зимним вечером": Филармония Кузбасса приглашает на концерт камерного оркестра

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В пятницу, 10 декабря, в Государственной филармонии Кузбасса прозвучат произведения Чайковского, Бартока и других известных композиторов.

Концерт состоится в пятницу, 10 декабря, в 17:00


«Однажды зимним вечером»

Камерный оркестр Государственной филармонии Кузбасса приглашает вас на концерт «Однажды зимним вечером».

Цикл Петра Ильича Чайковского "Времена года" подарит переживание ушедшего лета, осени и даст надежду, что зима не вечна и за ней придёт весна. "Румынские танцы" Белы Бартока согреют душу пылкими мелодиями. А благодаря музыке Антонио Вивальди и Астора Пьяццоллы вы сможете узнать, какой бывает зима в Венеции и Буэнос-Айресе.


6+


Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/


Вход в учреждение осуществляется по QR-коду.

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