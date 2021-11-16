Концерт состоится в пятницу, 10 декабря, в 17:00
Камерный оркестр Государственной филармонии Кузбасса приглашает вас на концерт «Однажды зимним вечером».
Цикл Петра Ильича Чайковского "Времена года" подарит переживание ушедшего лета, осени и даст надежду, что зима не вечна и за ней придёт весна. "Румынские танцы" Белы Бартока согреют душу пылкими мелодиями. А благодаря музыке Антонио Вивальди и Астора Пьяццоллы вы сможете узнать, какой бывает зима в Венеции и Буэнос-Айресе.
6+
Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/
Вход в учреждение осуществляется по QR-коду.
Загрузка комментариев