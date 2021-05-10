Одна жертва: власти Кузбасса рассказали о последних погибших от COVID-19

По данным экспертов, к утру ,10 мая, в регионе было зарегистрирован еще один погибший пациент, который получал лечение от COVID-19.

- У женщины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Междуреченске, - сообщили в оперштабе Кузбасса.

Также стало известно о 61 новых случаях заражения, которые были выявлены в регионе. При этом 56 жителей Кузбасса смогли побороть вирус и покинули стены больниц.

На данный момент в Кемеровской области с начала пандемии заболели 33965 человек. Из них медики выписали 34 490 людей, а еще 624 продолжают получать лечение. Наблюдение требуется за 1 712 пациентами. С начала пандемии 684 заболевших не смогли пережить встречу с COVID-19.