Одна пациентка с COVID-19 скончалась за минувшие сутки в Кузбассе

По данным на 11:00 воскресенья, 23 мая, на территории Кемеровской области было зафиксировано еще 59 случаев передачи COVID-19. 53 человека, лечившихся от инфекции, были выписаны из медучреждений региона. Одна пациентка с COVID-19 скончалась за прошедшие сутки.

- У женщины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемерове, - сообщили власти Кузбасса.

С зафиксированным за сутки приростом количество смертей среди пациентов с COVID-19 возросло до 707 случаев. Еще 605 человек с коронавирусом продолжают лечиться в медучреждениях региона.