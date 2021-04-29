Одна пациентка с COVID-19 скончалась за минувшие сутки в Кузбассе

По данным на 11:00 четверга, 29 апреля, на территории Кемеровской области был зафиксирован прирост случаев COVID-19: медики диагностировали заражение вирусом еще у 65 человек. 56 кузбассовцев, лечившихся от инфекции, были выписаны из медучреждений региона. Одна пациентка с коронавирусом скончалась за прошедший день.

- У женщины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания центральной нервной системы. Она проживала в Тайге, - сообщили в оперштабе Кузбасса.

Всего с начала пандемии в Кузбассе погибли 664 человека, лечившихся от COVID-19. Медпомощь в больницах региона получают еще 544 пациента с коронавирусом.