Одна из самых красивых бабочек обнаружилась в Кузбассе

На горе Зеленой в Шерегеше специалисты встретили бабочку Зорьку. Данное насекомое не является очень редким, но все же встречается нечасто. Особенность данного вида состоит в том, что половинка крыльев у самцов — ярко оранжевого цвета. Самки при этом больше походят на родственный вид — бабочку Белянку.
— Это одна из самых красивых дневных бабочек, — подчеркнул доктор биологических наук Николай Скалон.
Напомним, ранее в Кузбассе было обнаружено редкое реликтовое насекомое.
Фото: Telegram / Новости Шерегеша
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