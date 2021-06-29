"Одна из худших": кемеровчанин раскритиковал взлетную полосу в новом аэропорту

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Представители Министерства транспорта Кузбасса озвучили сроки реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) в новом аэропорту после того, как один из жителей Кемерова охарактеризовал ее "одной из худших в стране".

Публикация о строительстве нового аэровокзального комплекса в Новокузнецке стала причиной проявления активности от пользователей Сети в комментариях под постом. Так, один из жителей кузбасской столицы выразил мнение, что рабочим осталось сделать новую ВПП при обновленном терминале, которая, по его словам, является одной из худших в стране.


В свою очередь в Минтрансе заявили, что реконструкция полосы включена в программу социально-экономического развития региона до 2024 года. Сами работы должны быть завершены в период с 2022 по 2024 год.


Кроме того, представители министерства отметили, что ремонт финансируется за счет денежных средств из федерального бюджета: в общей сложности на эти цели планируется выделить 3,5 миллиарда рублей. Сейчас собственник выбирает исполнителя по разработке проектно-сметной документации.

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