Публикация о строительстве нового аэровокзального комплекса в Новокузнецке стала причиной проявления активности от пользователей Сети в комментариях под постом. Так, один из жителей кузбасской столицы выразил мнение, что рабочим осталось сделать новую ВПП при обновленном терминале, которая, по его словам, является одной из худших в стране.

В свою очередь в Минтрансе заявили, что реконструкция полосы включена в программу социально-экономического развития региона до 2024 года. Сами работы должны быть завершены в период с 2022 по 2024 год.

Кроме того, представители министерства отметили, что ремонт финансируется за счет денежных средств из федерального бюджета: в общей сложности на эти цели планируется выделить 3,5 миллиарда рублей. Сейчас собственник выбирает исполнителя по разработке проектно-сметной документации.