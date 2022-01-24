Одна из гимназий в Новокузнецке ушла на карантин

Сегодня, 24 января, на сайте гимназии №62 в Новокузнецке появилось сообщение, согласно которому учреждение было полностью переведено на дистанционное обучение в связи с эпидемиологической ситуацией. Такой способ организации учебной деятельности будет действовать до начала следующего месяца.

‒ С 24 января по 1 февраля карантин, ‒ объявили представители гимназии.

Ранее редакция AVOKADO писала о том, что на дистанционное обучение перешла школа-интернат в Кемерове. О массовом переводе учащихся на "дистант" высказался глава областной столицы.

Отметим, что в Кузбассе был зафиксирован первый случай заболевания "омикроном". Заболеваемость в регионе продолжает расти.