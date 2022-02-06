Одна из больниц Кузбасса приостановила свою работу из-за проблем с электричеством

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Минздрав Кузбасса сообщил о приостановлении работы поликлиники в южной столице региона в связи с отключением электроэнергии.

Сегодня, 6 февраля, новокузнецкая поликлиника №2 приостановила прием пациентов.


Причиной тому послужили ремонтные работы на подстанции и как следствие - отключение электричества, сообщили представители Минздрава Кузбасса в Instagram-аккаунте.


В период, пока поликлиника не сможет обслуживать пациентов, вся необходимая помощь будет оказываться в двух других медучреждениях Новокузнецка. Это поликлиника № 1 на проспекте Бардина или поликлиника № 9 на улице Хитарова.


Руководство организации принесло извинения пациентам за предоставленные неудобства.

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