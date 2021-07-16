"Одна девочка попыталась его спасти": ребенок утонул в кузбасском водоеме

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Накануне в Беловском районе погиб мальчик, который пришел купаться с друзьями в запрещенное для этого место.

Об трагедии следователям стало известно 15 июля около 17:30: в запруде после разлива реки в микрорайоне Старобелово погиб 11-летний мальчик. Он вместе с друзьями купался на водоеме, где установлены запрещающие знаки.

– По предварительным данным, мальчик в компании сверстников купался в водоеме, глубина которого составляет 1-2 метра. Ребенок нырнул и стал тонуть. Одна девочка попыталась его спасти, но не смогла, мальчик ушел под воду, – рассказали в СУ СКР.

Ставшие очевидцами дети позвали на помощь взрослых, которые сообщили о случившимся стражам порядка. Сейчас организована доследственная проверка, устанавливаются все детали гибели.

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