Одиннадцатимесячный ребенок оказался один в заблокированной машине в Кемерове

В Кемерове помощь потребовалась местной жительнице с годовалым ребенком – мальчик оказался заблокирован в машине. Женщина обратилась к местным спасателям с просьбой открыть автомобиль.

Произошло все тогда, когда семья собиралась ехать на дачу и укладывала вещи в багажник. В какой-то момент машина случайно закрылась из-за того, что сработала функция бесключевого доступа.

Специалисты службы спасения прибыли в один из дворов по улице В. Волошиной, как раз там находился ребенок в запертом транспорте.

- Чтобы вызволить малыша из транспортного средства, специалистам потребовалось несколько минут, - сообщили в кемеровской службе спасения.

Заблокированному в автомобиле мальчику не потребовалась помощь медиков – с ним все было в порядке.