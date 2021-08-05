Одиннадцать человек пострадали в ДТП с грузовиком и автобусом в Кузбассе

Согласно данным правоохранителей, авария произошла примерно в 06:10 на 157 километре трассы "Ленинск-Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк". Предварительно установлено, что водитель грузовика Hyundai не выбрал безопасную скорость движения, потерял управление и столкнулся с попутным автобусом на базе КамАЗ, который вез сотрудников предприятия. Пассажирский транспорт после удара вылетел с дороги и перевернулся на бок.

В результате травмы различной степени тяжести получили все восемь пассажиров автобуса и его водитель, а также пассажир и водитель грузовика. Всего с места аварии госпитализировали 11 человек.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.