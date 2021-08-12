Один погибший и шесть пострадавших: микроавтобус перевернулся на кузбасской трассе

В четверг, 12 августа, около 5:00 на 66 километре трассы "Ленинск-Кузнецкий – Промышленная - Журавлево" произошла трагедия: перевернулся микроавтобус, внутри которого был почти десяток человек. Один пассажир погиб.

— Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса Toyota Grand Hiace, который двигался из Красноярска в Новосибирск, не справился с управлением, это привело к тому, что транспортное средство перевернулось, — рассказали в областном ГУ МВД.

Помимо одного летального исхода произошло травмирование еще шести человек. В общей сложности в машине находились восемь человек. Сейчас правоохранители устанавливают подробности случившегося.

ГИБДД призывает кузбассовцев строго соблюдать ПДД, скоростной режим, быть внимательными и осторожными.