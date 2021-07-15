Один погиб и пятеро пострадали: смертельное ДТП произошло на кузбасской трассе

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Накануне на трассе в Кемеровской области столкнулись два автомобиля, что стало причиной гибели одного из пассажиров.

Трагедия произошла в среду, 14 июля, на автодороге "Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий – Кемерово – Юрга", где столкнулись две легковушки: 54-летний водитель ВАЗ-21093 выехал на полосу встречного движения.

— В результате ДТП смертельно травмирована 49-летняя пассажирка ВАЗ-2107, еще 5 участников аварии получили травмы различной степени тяжести, — сообщили VSE42.Ru в ГУ МЧС по Кузбассу.

Предположительный виновник аварии был с признаками опьянения и от прохождения медосвидетельствования отказался. На текущий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.


Кроме того, принимается решение о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Наказание за данное преступление предполагает лишение свободы на 12 лет.


Стражи порядка призывают водителей соблюдать ПДД и не садиться за руль в пьяном виде.

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