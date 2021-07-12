Один погиб, двое пострадали: полиция сообщила подробности смертельного ДТП в Анжеро-Судженске

Трагический инцидент на дороге произошел в воскресенье, 11 июля. В соцсетях свидетель сообщила, что в Анжеро-Судженске автомобиль протаранил опору ЛЭП.

– Поселок Красная горка. Водитель Hyundai, врезавшейся в ЛЭП, не выжил, – рассказала очевидица.

Из кадров, прикрепленных к посту в сообществе, следует, что легковушка от удара отлетела в поле. Кроме того, можно заметить критический видимый урон на транспортном средстве и мужчину в салоне авто, который неподвижно лежит в бессознательном состоянии.

В УГИБДД Кузбасса информацию о гибели 32-летнего владельца авто подтвердили. По предварительной информации, водитель выбрал небезопасную скорость вождение и не справился с управлением машины. Отмечается, что в момент аварии в легковушке находились два пассажира, они госпитализированы.