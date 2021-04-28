Один пациент с диагнозом COVID-19 скончался за прошедшие сутки в Кузбассе

По состоянию на среду, 28 марта, в Кузбассе зарегистрирован один новый смертельный случай от заражения COVID-19.

— У мужчины 1935 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове, — сообщили в оперштабе Кузбасса.

Также стало известно о 67 новых случаях заражения, которые были выявлены в регионе. 54 жителей Кузбасса смогли побороть вирус и покинули стены больниц.

Медики выписали 33835 людей, а еще 536 продолжают получать лечение. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2522 человек. С начала пандемии 663 заболевших не смогли пережить встречу с COVID-19.