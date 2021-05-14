Один пациент с COVID-19 скончался за прошедшие сутки в Кузбассе

По состоянию на пятницу, 14 мая, в Кузбассе зарегистрирован один новый смертельный случай от заражения COVID-19.

— У мужчины 1931 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии центральный нервной системы, ожирения. Он проживал в Ленинске-Кузнецком, — сообщили в оперштабе Кузбасса.

Также стало известно о 62 новых случаях заражения, которые были выявлены в регионе. 59 жителей Кузбасса смогли побороть вирус и покинули стены больниц.

Медики выписали 34 726 людей, а еще 630 продолжают получать лечение. В медицинских стационарах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1 148 человек. С начала пандемии 691 заболевших не смогли пережить встречу с COVID-19.