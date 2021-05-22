Один пациент с COVID-19 скончался за минувшие сутки в Кузбассе

По данным на 11:00 22 мая, в течение прошедших суток специалисты диагностировали в Кузбассе 58 случаев заражения. В то же время за минувшие сутки 63 человека в регионе выздоровели от COVID-19. Скончался один пациент.

- У мужчины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания центральной нервной системы. Он проживал в Новокузнецке, - сообщили в областном штабе по охране здоровья населения Кузбасса.

Таким образом, общее количество тех, кто скончался от COVID-19 с начала пандемии, составляет 706 человек, еще 600 уроженцев шахтерского края продолжают находиться в медицинских учреждениях области. Под наблюдением медиков остаются 1 758 пациентов.