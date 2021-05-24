Один пациент с COVID-19 погиб за минувшие сутки в Кузбассе

По данным на 11:00 понедельника, 24 мая, на территории Кемеровской области было зафиксировано еще 56 случаев передачи COVID-19. 51 человек, лечившийся от инфекции, был выписан из медучреждений региона. Один пациент с COVID-19 скончался за прошедшие сутки.

- У мужчины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Новокузнецке, - сообщили власти Кузбасса.

С зафиксированным за сутки приростом количество смертей среди пациентов с COVID-19 возросло до 708 случаев. Еще 609 человек с коронавирусом продолжают лечиться в медучреждениях региона.