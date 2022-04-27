Один кузбассовец погиб за сутки из-за коронавируса

Сегодня, 27 апреля, в Кузбассе один человек скончался в результате заражения коронавирусной инфекцией. Всего зарегистрировано 2305 летальных случаев.
Также известно и новых случаях заражения COVID-19.
Кузбасские медики констатировали смерть одного ранее инфицированного COVID-19.
Сегодня, 27 апреля, в Кузбассе один человек скончался в результате заражения коронавирусной инфекцией. Всего зарегистрировано 2305 летальных случаев.
Также известно и новых случаях заражения COVID-19.
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