Один из трамвайных маршрутов изменится в Кемерове

Как сообщили в пресс-службе администрации Кемерова, изменения, которые будут внесены в схему движения на маршруте, сформированы вследствие многочисленных жалоб, поступающих местным властям от горожан.

Так, из-за грядущих корректировок единицы электротранспорта на указанном маршруте начнут передвигаться в прямом направлении: остановка «ТЭЦ Кировского», ул. 40 лет Октября, ул. Тельмана, Нарымское шоссе, ул. Сурикова, ул. Суворова, ул. Милицейская, ул. Рутгерса, Логовое шоссе, Кузнецкий мост, просп. Кузнецкий, просп. Ленина, ул. Дзержинского, ул. Ноградская, остановка «КЭМЗ».

Обратно трамваи на маршруте будут ходить: остановка «КЭМЗ», просп. Кузнецкий, Кузнецкий мост, Логовое шоссе, ул. Рутгерса, ул. Милицейская, ул. Суворова, ул. Сурикова, Нарымское шоссе, ул. Тельмана, ул. 40 лет Октября, остановка «ТЭЦ Кировского».

По описанной схеме электротранспорт начнет курсировать с 1 июля. Действительна она будет на маршруте № 3 в течение трех месяцев. Обусловлено это тем, как уточнили в администрации, что нововведения носят экспериментальный характер.