Сегодня, 18 июля, в социальных сетях появилось видео, в котором новокузнечане запечатлели последствия недавнего дождя. По словам авторов ролика, съемка проводилась в Новоильинском районе города. На кадрах видно, что легковые машины и общественный транспорт вынуждены проезжать по стоящей воде.

‒ Ильинка плывет, ‒ отметили новокузнечане.

Отметим, что подобная же ситуация наблюдалась в июне текущего года в Новобайдаевском микрорайоне южной столицы Кузбасса.