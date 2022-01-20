Один из районов Кузбасса попал под упразднение

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Власти Кузбасса приняли решение об изменении состава муниципалитетов региона.

Согласно официальной информации, Новокузнецкий муниципальный район был упразднен. Такое решение было принято накануне, 19 января, депутатами парламента Кузбасса во втором и окончательном чтении закона "О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Новокузнецкого муниципального района". Теперь вместо Новокузнецкого района в регионе появился соответствующий муниципальный округ.

– Закон наделяет преобразованное муниципальное образование статусом Новокузнецкого муниципального округа, определяет его границы, состав органов самоуправления и порядок их формирования, – говорится в официальном сообщении парламента Кузбасса.

Преобразование районов в округа началось в Кемеровской области в 2019 году. На сегодняшний день муниципальными округами стали 16 из 18 районов региона. Одноуровневая система муниципального устройства позволяет оптимизировать административный аппарат.

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