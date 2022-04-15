Один из муниципалитетов Кузбасса перестанет существовать

Соответствующий закон был опубликован в электронном бюллетене администрации правительства Кузбасса. Согласно документу, Краснобродский городской округ и Прокопьевский муниципальный округ будут объединены.
– Считать вновь образованное муниципальное образование Прокопьевским муниципальным округом (административный центр – город Прокопьевск), – говорится в законе.
При этом границы других муниципальных образований изменены не будут. Закон частично вступит в силу 20 мая 2022 года.
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