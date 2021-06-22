Один из этапов отключения горячей воды завершился в Кемерове

Из сообщения, опубликованного в Telegram-канале Сибирской генерирующей компании, известно, что подача горячей воды в городе началась в субботу, 19 июня, а в день публикации сообщения, 21 июня, водоснабжение было пущено в поселках РТС и Металлплощадка, а также оставшихся домах и кварталах Центрального и Ленинского районов Кемерова.

Тем не менее, горячую воду получили не все либо течь она начала грязной из-под кранов горожан. С соответствующими жалобами местные жители отметились на платформе «Кузбасс Онлайн». Большая часть сообщения была отправлена кемеровчанами из Ленинского района города.

- Согласно графику отключения горячей воды в г. Кемерово срок ограничения водоснабжения запланирован с 07.06.2021 по 20.06.2021. Однако, в связи с форс-мажорными обстоятельствами срок восстановления подачи горячей воды АО «Кузбассэнерго» – «Кемеровская теплосетевая компания» продлен до завершения ремонтных работ, - поясняется в сообщениях-ответе.

Одновременно с этим горожан просят отнестись к сложившимся неудобствам с пониманием. Тщательная проверка позволит сократить риски возникновения аварийных ситуаций на линиях теплоснабжения в зимний период.

Без воды до 28 июня также остаются жители Кировского района города. Там же испытания на сетях теплоснабжения начались 15 июня.