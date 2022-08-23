Сегодня, 23 августа, в социальных сетях появились кадры, снятые кемеровчанами на перекрестке улицы Федоровского и улицы Пролетарской. В объектив камеры очевидца попали два автомобиля, разбитых в результате столкновения. Судя по видеозаписи, в ДТП участвовала машина такси и иномарка, причем последняя от удара опрокинулась на крышу.

В городской ГИБДД журналисту AVOKADO рассказали, что, по предварительной информации, Hyundai двигался по Пролетарской в сторону Федоровского, а LADA Granta следовала по Федоровского в сторону Кузнецкого проспекта. В результате столкновения пострадал один человек.

Сейчас на месте работают правоохранители. Обстоятельства происшествия выясняются и уточняются. Примечательно, что на указанном перекрестке установлен временный знак "Главная дорога".