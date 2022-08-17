Одетый во все черное молодой кузбассовец пропал в лесу

Шатурин Артем Николаевич 1988 года рождения пропал без вести в деревне Иткара Яшкинского района. Мужчина ушел в лес 16 августа текущего года и не вернулся. Его поиском занялись волонтеры "Лиза Алерт".

Рост кузбассовца составляет 177 сантиметров. Телосложение худощавое. Волосы темно-русые, глаза карие. Был одет во все черное: кофту, штаны, ботинки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, волонтеры просят сообщать по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.

Продолжаются поиски 60-летнего кузбассовца, ушедшего в тайгу. К розыску подключились полицейские.