Очевидцы засняли на камеру загоревшийся на кемеровской дороге автомобиль

В социальных сетях появились фотографии и видео загоревшегося в Кемерово автомобиля. Очевидцы сообщают, что инцидент произошел вечером, 16 октября, примерно в 21:30. Кадры были сняты на Кузбасском мосту, неподалеку от поворота на Лесную Поляну.
На фотографиях видно пламя, охватившее переднюю часть автомобиля. На место прибыли сотрудники МЧС, которым удалось ликвидировать возгорание.
– Причину пожара выясняют специалисты, – сообщил автор одного из постов.
Пользователи рассказали, что возгорание было достаточно сильным.
Фото: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс
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