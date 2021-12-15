Сегодня, 15 декабря, пользователи выложили в Сеть кадры с места пожара в "Кемеровохиммаш". Напомним, что возгорание произошло сегодня утром на улице Терешковой в Кемерове. На кадрах видно, как огонь распространяется по территории цеха.

Источником возгорания стала малярная камера вагоносборочного цеха №3. Сейчас специалисты проводят внутризаводскую комиссию по расследованию данного случая, сообщают в пресс-службе Минпромторга Кузбасса.

Согласно информации VSE42.Ru, "Кемеровохиммаш" является филиалом АО "Алтайвагон", входящего в структуру холдинговой компании "СДС-Маш".

Ранее редакция AVOKADO писала о задержании руководителя "СДС" Михаила Федяева. Позднее СКР выдвинул обвинения по делу о ЧП на "Листвяжной" главе холдинговой компании и нескольким топ-менеджерам.