Очевидцы засняли момент пожара на предприятии "СДС" в Кемерове

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Видеозапись возгорания на заводе "Кемеровохиммаш" (входит в ХК "СДС-Маш") появилась в социальной сети.

Сегодня, 15 декабря, пользователи выложили в Сеть кадры с места пожара в "Кемеровохиммаш". Напомним, что возгорание произошло сегодня утром на улице Терешковой в Кемерове. На кадрах видно, как огонь распространяется по территории цеха.


Источником возгорания стала малярная камера вагоносборочного цеха №3. Сейчас специалисты проводят внутризаводскую комиссию по расследованию данного случая, сообщают в пресс-службе Минпромторга Кузбасса.


Согласно информации VSE42.Ru, "Кемеровохиммаш" является филиалом АО "Алтайвагон", входящего в структуру холдинговой компании "СДС-Маш".


Ранее редакция AVOKADO писала о задержании руководителя "СДС" Михаила Федяева. Позднее СКР выдвинул обвинения по делу о ЧП на "Листвяжной" главе холдинговой компании и нескольким топ-менеджерам.

Видео: Telegram / Открытый город

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