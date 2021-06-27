Очевидцы запечатлели мужчину в луже крови на дороге в Новокузнецке

В социальных сетях появились кадры, сделанные в Заводском районе Новокузнецка на улице Автотранспортной. На них видно, что на дороге около остановочного павильона лежит человек, вокруг которого образовалась лужа крови.

По данным очевидцев, мужчину на пешеходном переходе сбил легковой автомобиль. Предполагается, что после произошедшего пострадавший скончался.

Пользователи Сети также сообщили, что ДТП произошло накануне вечером на участке, где часто происходят различные инциденты. Другие обстоятельства аварии выясняются.