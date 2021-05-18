Очевидцы сообщили об ожоге 80% тела кузбассовца при ударе молнии в дом

Минувшей ночью, 17 мая, разбушевавшаяся стихия принесла жителям

деревни Александровка Кемеровского района массу проблем. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что ударившая в дом молния частично разрушила находящиеся на участке объекты. Кроме того, в больницу попал местный житель.

– Ночью 17.05.2021 д. Александровка. Молния попала в жилой дом, в нем находился мужчина 1958 года рождения. Он получил термический ожог I-II степени нижних и верхних конечностей, 80% тела, – говорится в публикации.

Автор сообщения добавил, что еще до приезда бригады медиков мужчине потребовалась первая помощь, после чего его доставили в прокопьевскую больницу.