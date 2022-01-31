Очевидцы сообщили об оцеплении крупного ТЦ в Кемерове

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Пользователь Сети сообщил о массовом выезде экстренных служб к зданию торгового центра в кузбасской столице.

В одной из социальных сетей кемеровчанин рассказал о том, что к нескольким крупным ТЦ, расположенным в Центральном районе, накануне подъехали сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. По словам пользователя, специалисты оцепили территорию.

‒ 30.01.2022 площадь ТЦ Облака, ТЦ Я, ТЦ Сити Парк оцеплена. Пожарные, ГИБДД, Росгвардия - что там произошло кто знает? (стиль и пунктуация автора сохранены ‒ прим. ред.), ‒ написал горожанин.

Выяснилось, что причиной произошедшего стал поступивший в ведомства сигнал о минировании здания ТЦ "Облака". Об этом пишет "МК в Кузбассе" со ссылкой на анонимный источник. Сообщение о минировании оказалось ложным.

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