Очевидцы сообщили о смертельном ДТП с мотоциклистом на въезде в Кемерово

Накануне вечером, 19 августа, кузбассовцы рассказали в социальных сетях о том, что неподалеку от областного центра произошло смертельное ДТП с участием мототранспорта. По словам очевидцев, мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем на въезде в город.

– Авария въезд Кемерово. Один труп. Мотоцикл врезался в Ниву (стиль сохранен –прим. ред.), – заявили жители региона, подкрепив свои слова кадрами с места происшествия.

В комментариях свидетели ДТП рассказали, что в инциденте якобы погиб водитель мототранспорта. Кузбассовцы отметили, что столкновение было серьезным.

– Правая сторона Нивы сильно помята, удар был приличный, – сообщила пользовательница Сети.

На опубликованных записях с места автоаварии можно увидеть прикрытое тканью тело. Обстоятельства происшествия выясняются и уточняются.