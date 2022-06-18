Очевидцы сообщили о смертельном ДТП на кузбасской трассе

Сегодня, 18 июня, кузбассовцы сообщили о смертельной автоаварии, произошедшей на дороге "Анжеро-Судженск - Яя". По словам очевидцев, погибла женщина, находившаяся на пассажирском сиденье.
– Трасса Анжеро-Судженск-Яя. Пассажирка погибла, водитель живой, – заявили жители региона.
Судя по кадрам, снятым на месте происшествия, легковой автомобиль влетел в опору ЛЭП и опрокинулся на крышу. От удара столб наклонился. Кроме того, в объектив камеры попала женщина, неподвижно лежащая на земле.
Обстоятельства инцидента выясняются.
Видео: Telegram / Инцидент Кузбасс
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