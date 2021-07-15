Очевидцы сообщили о пожаре в жилом доме в Кузбассе из-за удара молнии

В среду, 14 июля, в пгт. Ижморском на улице Октябрьской загорелся жилой дом и находящиеся вблизи хозпостройки. О возгорании специалисты МЧС узнали в 21:21, после чего на место выехали три отделения пожарных в составе девяти человек.

На момент прибытия первой группы полыхали открытым огнем крыши дома, веранды и хозпостроек на всей площади. В чрезвычайном ведомстве уточнили журналу, что в результате пожара уничтожены обрешетки крыш этих сооружений. Причина произошедшего, по словам представителя ведомства, в настоящее время устанавливается.

В соцсетях появились кадры с места происшествия. Местные жители утверждают, что пламя разгорелось из-за удара молнии. Никто не пострадал.