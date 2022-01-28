Очевидцы сообщили о гибели рыбака под колесами автомобиля в Кузбассе

Сегодня, 28 января, в социальных сетях появилось видео, снятое неподалеку села Березово. На кадры попала поврежденная иномарка, разлетевшиеся по сторонам обломки кузова и некий объект, накрытый синим материалом. По словам автора поста, очевидец заснял последствия смертельного наезда на пешехода.

‒ На Притомье водитель на "Весте" сбил рыбака. От полученных травм мужчина скончался на месте, ‒ гласит подпись к видеозаписи.

Сейчас информация о ДТП и наличии пострадавших уточняется.