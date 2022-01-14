Очевидцы сообщили о гибели мужчины в ДТП на кузбасской трассе

В пятницу, 14 января, очевидец поделился в социальных сетях фотографиями, на которых запечатлены последствия страшного ДТП: на асфальте возле автомобиля лежит окровавленный человек.

– Смертельное ДТП неподалеку от станции Судженка, – говорится в публикации.

Судя по кадрам, на месте произошедшего работают полицейские и медики. Сейчас подробности аварии уточняются. При этом в комментариях один из интернет-пользователей заявил, что под колесами советской машины оказался китаец.