Очевидцы сняли на видео пожар в кемеровском лесу

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Жители столицы Кузбасса поделились в Сети видео, на которое попал дым от пожара в лесном массиве.

В Сети интернет-пользователи распространили информацию, что в районе кемеровской Кедровки загорелся лесной массивы.

Похоже лес горит. Кедровка, уточнил очевидец происшествия.

При этом он указал, что неподалеку от места пожара якобы заметил машину экстренных служб, которая "стоит на пол пути сломанная, ремонтируется".


За подробностями корреспондент AVOKADO обратился в региональное ГУ МЧС, где заявили, что сегодня в четверг, 12 мая, тревожных сигналов о возникновении огня на названном участке не было, пожарные на место не выезжали.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"

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