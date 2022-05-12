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Очевидцы сняли на видео последствия смертельного ДТП на кузбасской трассе

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В четверг, 12 мая, на кузбасской трассе произошло серьезное ДТП с участием легковушки и двух фур. Видео с места аварии, в которой погиб человек, появилось в Сети.

Последствия ДТП, которое произошло на проезжей части недалеко от поселка Панфилово, свидетелям удалось заснять на видео. Кадры с места смертельной аварии появились в одном из сообществ во "ВКонтакте". Во время просмотра материала можно заметить, что белая иномарка получила критический урон.


При этом в подписи к публикации интернет-пользователь указал, что Toyota Camry влетела в КАМаз дорожников на трассе Ленинск-Кузнецкий – Кемерово. На место прибыла карета медиков, стражи закона и экстренные службы.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что смертельное ДТП произошло на трассе в Кузбассе.

Видео: ВКонтакте / Инцидент ЧП Ленинск-Кузнецкий

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