Очевидцы сняли на видео последствия смертельного ДТП на кузбасской трассе

Последствия ДТП, которое произошло на проезжей части недалеко от поселка Панфилово, свидетелям удалось заснять на видео. Кадры с места смертельной аварии появились в одном из сообществ во "ВКонтакте". Во время просмотра материала можно заметить, что белая иномарка получила критический урон.

При этом в подписи к публикации интернет-пользователь указал, что Toyota Camry влетела в КАМаз дорожников на трассе Ленинск-Кузнецкий – Кемерово. На место прибыла карета медиков, стражи закона и экстренные службы.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что смертельное ДТП произошло на трассе в Кузбассе.