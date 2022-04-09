Очевидцы сняли на камеру взрыв льда на реке в Кузбассе

Власти Калтанского муниципального округа накануне, 8 апреля, сообщили о том, что для ликвидации затора, приведшего к паводку, будет произведен взрыв льда на Кондоме. Напомним, что, по официальной информации, вода залила шесть СНТ, в муниципалитете был введен режим "Повышенная готовность". Согласно данным властей, взрывные работы были запланированы в промежутке с 12:00 до 14:00 часов. Местные жители разместили в социальных сетях видеозаписи, на которые попал момент детонации.
Напомним, что жители поселка Малиновка сообщили о затоплении их жилищ. Власти Калтана рассказали, что паводок произошел из-за затора льда на Кондоме. Часть населения была эвакуирована.
Видео: ВКонтакте / Подслушано Осинники и Калтан
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