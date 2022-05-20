Очевидцы сняли на камеру охваченный огнем дом в Кузбассе

Сегодня, 20 мая, в социальных сетях появилось видео, на которое попало пламя, охватившее дом в Чертинском микрорайоне Белова. Корреспондент AVOKADO обратился в ГУ МЧС по Кузбассу, чтобы узнать детали инцидента.

Сигнал о возгорании в частном доме поступил накануне, в 21:03. На место выдвинулись девять человек и две единицы техники. К моменту прибытия первого подразделения открытым пламенем горела крыша здания. Ликвидировать возгорание удалось в 21:14. В результате пожара, общая площадь которого составила 42 м², сгорела и обрушилась обрешетка крыши, обгорели стены дома, рассказали журналисту в пресс-службе ведомства.

Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.