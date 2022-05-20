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Очевидцы сняли на камеру охваченный огнем дом в Кузбассе

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Фото:  

Серьезный пожар произошел в одном из городов Кемеровской области. Журналист AVOKADO выяснил подробности произошедшего.

Сегодня, 20 мая, в социальных сетях появилось видео, на которое попало пламя, охватившее дом в Чертинском микрорайоне Белова. Корреспондент AVOKADO обратился в ГУ МЧС по Кузбассу, чтобы узнать детали инцидента.


Сигнал о возгорании в частном доме поступил накануне, в 21:03. На место выдвинулись девять человек и две единицы техники. К моменту прибытия первого подразделения открытым пламенем горела крыша здания. Ликвидировать возгорание удалось в 21:14. В результате пожара, общая площадь которого составила 42 м², сгорела и обрушилась обрешетка крыши, обгорели стены дома, рассказали журналисту в пресс-службе ведомства.


Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Видео: ВКонтакте / ТИПИЧНОЕ БЕЛОВО

Да!
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