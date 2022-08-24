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Очевидцы сняли на камеру ликвидацию пожара в кузбасском городе

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Фото:  

В одном из городов Кемеровской области случилось возгорание нежилой постройки. Местные жители поделились кадрами с места событий.

О происшествии сообщили в социальных сетях киселевчане. Кузбассовцы рассказали, что 23 августа загорелось нежилое здание. Очевидцам удалось запечатлеть на фото работу огнеборцев.


За подробностями журналист AVOKADO обратился в ГУ МЧС по Кузбассу. По информации специалистов, сигнал о возгорании в неэксплуатируемом строении, расположенном в переулке Сибирском, поступил в 17:40. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что крыша и веранда здания охвачены огнем.


Ликвидацией пожара занимались семь человек и две единицы техники. Огонь уничтожил деревянную обрешетку крыши, а также повредил стены внутри веранды. Общая площадь возгорания составила 63 "квадрата".


Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Фото: ВКонтакте / Регион-42 Кемерово

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