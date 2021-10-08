Очевидцы сняли куриц у дороги в центре Кемерова

Видеозапись с пернатыми появилась в одном из сообществ в социальной сети днем в четверг, 7 октября. Из кадров следует, что две черные куры устроились в кустах у проезжей дороги, где беззаботно паслись.
Автор поста в подписи указал, что заметил птиц в центре города Кемерово.
– Курочки гуляют около детской больницы на Черняховского, кто потерял? – поинтересовался подписчик Instagram.
При этом в комментариях много пользователи Сети с юмором отнеслись к увиденному, а некоторые предположили, что после запрета держать кур на садовых участок хозяин решил выпустить птиц в город.
Фото, видео: 42.kemerovo
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