Очевидцы сняли куриц у дороги в центре Кемерова

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Фото:  

Жители кузбасской столицы в центре города обратили внимание на двух черных кур, которые паслись в кустах возле проезжей части.

Видеозапись с пернатыми появилась в одном из сообществ в социальной сети днем в четверг, 7 октября. Из кадров следует, что две черные куры устроились в кустах у проезжей дороги, где беззаботно паслись.

Автор поста в подписи указал, что заметил птиц в центре города Кемерово.

– Курочки гуляют около детской больницы на Черняховского, кто потерял? – поинтересовался подписчик Instagram.

При этом в комментариях много пользователи Сети с юмором отнеслись к увиденному, а некоторые предположили, что после запрета держать кур на садовых участок хозяин решил выпустить птиц в город.

Фото, видео: 42.kemerovo

Да!
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