Очевидцы поделились снимками двойной радуги в небе над Кемеровом

Со слов автора снимков, запечатлеть красочные параллельные солнечные лучи ему удалось в Ленинском районе на границе с деревней Сухово в областном центре.

Кроме того, четкие снимки метеорологических явлений жителям столицы шахтерского края удалось заснять и на других территориях. Правда где именно, не уточнили.