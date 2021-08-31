Очевидцы поделились снимками двойной радуги в небе над Кемеровом

Накануне вечером в понедельник, 30 августа, после обильных осадков в последние летние дни горожане заметили необычное природное явление – двойную радугу, появившуюся в небе над Кемеровом. Фотографии с разноцветными дугами они отправили в редакцию.
Со слов автора снимков, запечатлеть красочные параллельные солнечные лучи ему удалось в Ленинском районе на границе с деревней Сухово в областном центре.
Кроме того, четкие снимки метеорологических явлений жителям столицы шахтерского края удалось заснять и на других территориях. Правда где именно, не уточнили.
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