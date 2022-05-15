Очевидец запечатлел на камеру серьезный пожар в Новокузнецке

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Житель южной столицы Кузбасса снял на видео возгорание в одном из районов. Специалисты привели подробности произошедшего.

Накануне в социальных сетях появился ролик, снятый на улице Народной в Новокузнецке. В объектив камеры очевидца попал огонь, охвативший постройки. По словам автора видеозаписи, пожар произошел в микрорайоне Форштадт.

– Мощный пожар на Форштадте, съемка из авто с ул. Народной, – сообщил новокузнечанин.

Согласно данным ГУ МЧС по Кемеровской области, сообщение о возгорании на улице Лагерной поступило 14 мая в 22:19. На место выезжали 23 человека и семь единиц техники. Пожар охватил частные жилые дома и хозяйственные постройки.


Ликвидировать возгорание удалось в 23:35.

Видео: ВКонтакте / Регион-42 Кемерово

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