Очевидец запечатлел на камеру серьезный пожар в Новокузнецке

Накануне в социальных сетях появился ролик, снятый на улице Народной в Новокузнецке. В объектив камеры очевидца попал огонь, охвативший постройки. По словам автора видеозаписи, пожар произошел в микрорайоне Форштадт.

– Мощный пожар на Форштадте, съемка из авто с ул. Народной, – сообщил новокузнечанин.

Согласно данным ГУ МЧС по Кемеровской области, сообщение о возгорании на улице Лагерной поступило 14 мая в 22:19. На место выезжали 23 человека и семь единиц техники. Пожар охватил частные жилые дома и хозяйственные постройки.

Ликвидировать возгорание удалось в 23:35.